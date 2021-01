Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrraddiebstahl am Hauptbahnhof Ludwigshafen

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Freitag, 15.01.2021, gegen 17.20 Uhr, meldete ein 20jähriger Mann aus Eppelheim, dass zwei Männer gerade sein Klapprad aus der S-Bahn am Hauptbahnhof Ludwigshafen entwendet hätten. Der Geschädigte konnte den Tätern nicht folgen, da die S-Bahn bereits weiterfuhr. Am Hauptbahnhof Ludwigshafen konnten zwei Männer (19 und 20 Jahre alt), welche beide in Speyer gemeldet sind, in Begleitung des entwendeten Klapprades beim Verlassen des Hauptbahnhofs durch die Polizei angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Das Klapprad wurde sichergestellt und konnte später wieder an den 20jährigen Besitzer ausgehändigt werden. Gegen die beiden 19 und 20 Jahre alten Männer wurde ein Strafverfahren bzgl. des Fahrraddiebstahls eingeleitet.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell