Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mustang beschädigt

LingenLingen (ots)

Am Freitag kam es auf der Frerener Straße in Lingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 49-Jähriger war gegen 13 Uhr mit seinem Ford Mustang in Richtung Freren unterwegs. Als ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem silbernen Auto von der B70 nach links auf die Frerener Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem Mustang. Personen wurden nicht verletzt. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591/870 entgegen.

