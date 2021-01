Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen

Ludwigshafen (ots)

Ein 51jähriger Mann aus Ludwigshafen befuhr am Samstag, 16.01.2021, kurz vor 21 Uhr, mit seinem PKW die Maudacher Straße/ K13, aus der Gartenstadt kommend in Fahrtrichtung Maudach, und folgte am Ortseingang Maudach der Rechtskurve der Maudacher Straße/ K6. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Mann am Kurvenausgang die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf den Gegenfahrstreifen. Hierbei kollidierten die beiden Reifen der linken Fahrzeugseite mit dem Bordstein des Gegenfahrstreifens. Da der Mann jetzt sein Fahrzeug entgegen seiner derzeitigen Fahrtrichtung lenkte, drehte sich der Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte der PKW mit einem Baum, welcher hierdurch umknickte. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden (Zeitwert ca. 750 Euro). Der Fahrer blieb unverletzt.

