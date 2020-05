Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der A 1

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 29. Mai 2020, gegen 13:20 Uhr, ereignete sich in Lohne, auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Holdorf in Fahrtrichtung Osnabrück, ein Verkehrsunfall an dem drei Pkw und ein Sattelzug beteiligt waren. Aufgrund des einsetzenden Pfingstreiseverkehrs herrschte im Bereich der Unfallstelle auf beiden Fahrstreifen Zähfluss. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin aus Bissendorf befand sich auf dem Überholfahrstreifen und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw eines 28-jährigen Mannes aus Ostercappeln auf. Durch die Wucht des Anstoßes wurde der 28-Jährige auf den Pkw eines 60-jährigen Duisburgers aufgeschoben. Die Unfallverursacherin aus Bissendorf geriet nach dem ersten Anstoß auf den rechten Fahrstreifen und stieß dort mit dem Sattelzug eines 50-jährigen Kraftfahrers aus Münster seitlich zusammen. Die Insassen aller beteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe ca. 15 000 Euro.

