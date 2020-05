Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Zwei Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen in Ahlhorn und Wardenburg

Ahlhorn: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Radfahrerin

Am Freitag, 29.05.2020, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich auf der Wildeshauser Straße in Großenkneten OT Ahlhorn ein Verkehrsunfall, bei dem eine 16-jährige Radfahrerin aus Ahlhorn leicht verletzt wurde. Eine 43-jährige PKW-Fahrerin aus Großenkneten befuhr mit ihrem Opel die Wildeshauser Straße in Richtung Cloppenburg, als plötzlich die 16-Jährige von links kommend die Fahrbahn unter Zuhilfenahme einer Querungsanlage kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die 16-Jährige leicht verletzt wurde. Zur möglichen Sachschadenshöhe liegen keine Angaben vor.

Wardenburg: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Rollerfahrer

Am Freitag, 29.05.2020, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich in Wardenburg auf der Astruper Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 65 Jahre alter Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus Wardenburg beabsichtigte, mit seinem Pkw nach links in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah er einen bevorrechtigten 65-Jährigen Rollerfahrer aus Hatten, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Rollerfahrer kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Sowohl am Pkw als auch am Roller entstand leichter Sachschaden.

