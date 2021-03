PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Baustellencontainer aufgebrochen+++Einbruch in Einkaufsmarkt+++ Graffiti im Martinsthal+++ Mit Gurtverstoß zum Betäubungsmittelverstoß+++Einbruch durchs Oberlicht+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Containeraufbrecher auf Baustellengelände, Taunusstein, Hahn, Aarstraße, Nacht zum 09.03.2021

(cav)Montagnacht brachen Diebe einige Container auf einer Großbaustelle in der Aarstaße in Taunusstein-Hahn auf und entwendeten mehrere Baumaschinen. Als die Verantwortlichen am Dienstagmorgen auf die Baustelle kamen, stellten sie fest, dass mehrere Materialcontainer aufgebrochen und die darin gelagerten Baugeräte gestohlen wurden. Es entstand ein Schaden von mindestens 10.000 Euro. Die Polizei in Bad Schwalbach sucht nach Zeugen des Vorfalls. Diese melden sich bitte unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

2. Einbrecher stehlen Zigaretten,

Niedernhausen, Feldbergstraße, Nacht zum 09.03.2021

(cav) Beim Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in Niedernhausen haben unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag große Mengen Zigaretten und Tabakwaren gestohlen. Die Täter hebelten ein Fenster des Einkaufsmarktes auf und gelangten so in einen Lagerraum, aus welchem Waren im Wert von ca. 2.000 Euro entwendet wurden. Zeugen und Hinweisgeber können sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 melden.

3. Farbschmiererei an Mauer,

Eltville am Rhein, Martinsthal, Schiersteiner Straße, Festgestellt: 10.03.2021, gegen 07:30 Uhr

(cav)Eine Mauer in der Schiersteiner Straße wurde durch unbekannte Täter mittels Farbe beschmiert. Da sich die Farbe nach jetzigem Stand der Ermittlungen nicht entfernen lässt, wird ein Schaden von mindestens 200EUR angenommen. Die Farbschmiererei wurde der Polizei am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr mitgeteilt. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Eltville am Rhein unter der Telefonnummer (06123) 90 90 - 0

4. Durch Knöllchen zum Drogendelikt,

Eltville am Rhein, Rheingauer Straße, 09.03.2021, gegen 10:15 Uhr

(cav)Am Dienstagvormittag hat die Eltviller Polizei einen Fahrzeugführer aufgrund eines Gurtverstoßes angehalten und bei der anschließenden Kontrolle drogenähnliche Substanzen gefunden. Als der 43-jährige Fahrzeugführer am Dienstagmorgen durch die Beamten in der Rheingauer Straße in Eltville angehalten wurde, sollte eigentlich nur der aufgefallene Gurtverstoß geahndet werden. Während der Kontrolle fanden die Beamten jedoch eine drogenähnliche Substanz in Pulverform auf. Diese wurde sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren gegen den 43-Jährigen eingeleitet.

5. Einbrecher kommen durchs Oberlicht,

Rüdesheim am Rhein, Kastanienallee, Montag, 08.03.2021, 19:00 Uhr bis Dienstag, 09.03.2021, 13:00 Uhr

(cav)In der Kastanienallee in Rüdesheim kam es zwischen Montagabend und Dienstagmittag zu einem Einbruch in die Minigolfanlage. Unbekannte Täter brachen ein Oberlicht auf und stiegen so in die Räumlichkeiten der Toilette des Gebäudes ein. Zum jetzigen Zeitpunkt steht nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Durch das beschädigte Oberlicht entstand jedoch ein nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen und Hinweisgeber können sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112 - 0 melden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell