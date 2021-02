Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zwei Brände im Dienstgebiet der Polizei Morbach

Heidenburg/Morbach-Haag (ots)

Zu gleich zwei Bränden kam es am Morgen des Rosenmontag im Bereich der Polizeiinspektion Morbach.

Gegen 06 Uhr wurde ein Küchenbrand in der Straße "Petersberg" in Heidenburg gemeldet. Aus bisher ungeklärten Gründen griff das Feuer einer aufgestellten Kerze auf die Küchenzeile über und setzte diese in Brand. Die komplette Kücheneinrichtung wurde verbrannt und es entstand durch starke Rußbildung Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. Die beiden Bewohner des Hauses wurden vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus zur Untersuchung gebracht, wurden aber nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet. Im Einsatz waren die Feuerwehren Heidenburg, Berglicht und Thalfang, zwei RTW sowie eine Streife der Polizei Morbach.

Der zweite Brand ereignete sich gegen 09 Uhr in der Kunibertstraße in Morbach-Haag. Dort kam es zu einem Kaminbrand, den ein aufmerksamer Nachbar bemerkt und die Feuerwehr alarmierte hatte. So konnte eine größere Brandausdenhung verhindert und das Feuer schnell gelöscht werden. Die drei Bewohner blieben unverletzt, zu einem nennenswerten Schaden kam es nicht. Im Einsatz waren hier die Feuerwehren Morbach und Haag, ein Bereitschafts-RTW des DRK-Ortsverbandes Morbach und die Polizei Morbach.

