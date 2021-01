Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Frontal in den Gegenverkehr

Zum Glück nur leichtverletzt wurden ein 28-jähriger Ford Fiesta-Fahrer und ein fünfjähriges, im Wagen mitfahrendes Mädchen bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen auf der Münsinger Straße (B 465) ereignet hat. Ein 43-Jähriger war gegen elf Uhr mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße von Münsingen in Richtung Bad Urach unterwegs. Am Ortsende der Georgiisiedlung kam er in einer Rechtskurve auf der schneeglatten Fahrbahn mit seinem tonnenschweren Fahrzeug ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrspur. Dort krachte er frontal in den entgegenkommenden Ford des 28-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiesta in die Leitplanken gedrückt, bevor er um 90 Grad gedreht zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte die beiden nach derzeitigen Erkenntnissen leichtverletzten Pkw-Insassen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Ford, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden am Sattelzug wird auf etwa 5.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und der Reinigungsmaßnahmen durch die Straßenmeisterei musste die Bundesstraße bis etwa 12.45 Uhr vollständig gesperrt werden. (cw)

Tübingen (TÜ): Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ein 25 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag im Hagellocher Weg ereignet hat, nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Kurz nach zwölf Uhr war der Mann auf der Straße in Fahrtrichtung Hagelloch unterwegs, als er auf Höhe der Einmündung zu der Straße Vor dem Kreuzberg von einer 76-jährigen Porsche-Lenkerin überholt wurde. Dabei kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand zum Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen und der Rollerfahrer stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte den 25-Jährigen anschließend in eine Klinik. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Heftig aufgefahren

Zu einem heftigen Auffahrunfall ist es Dienstagmorgen auf der B 27 gekommen. Gegen 8.50 Uhr befuhr eine 34-jährige Seat-Lenkerin die Bundesstraße in Richtung Dußlingen. An der Einmündung der Hechinger Straße schaltete die dortige Ampel auf Rot, weshalb eine 69 Jahre alte Frau mit ihrem Opel anhielt. Die 34-Jährige bemerkte dies zu spät und krachte mit ihrem Wagen nahezu ungebremst ins Heck des Opel. Durch die Wucht des Aufpralls lösten am Seat sämtliche Airbags aus. Verletzt wurde, wie bislang bekannt, niemand. Der Blechschaden beträgt insgesamt schätzungsweise 12.000 Euro. (mr)

Starzach (TÜ): Ins Schleudern geraten

Auf glatter Fahrbahn hat am Dienstagmorgen eine Autofahrerin die Kontrolle über ihren Wagen verloren und in der Folge einen Unfall verursacht. Die 34-Jährige war mit ihrem Ford gegen 7.45 Uhr auf der L 360 von Mühringen in Richtung Börstingen unterwegs. Kurz nach der Einmündung nach Felldorf geriet der Pkw in einer Rechtskurve ins Schleudern. Anschließend kam der Ford nach links von der Straße ab, stieß gegen die Böschung und streifte einen Baum. Die 34-Jährige wurde beim Unfall nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An ihrem Auto dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden sein. Es wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis zirka neun Uhr voll gesperrt. (mr)

