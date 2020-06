Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Rollerfahrer missachtet sämtliche Verkehrsregeln, NACHTRAGSMELDUNG

Bühl (ots)

Während ein 31-Jähriger nach seiner waghalsigen Flucht vor einer Polizeikontrolle seit Freitagnachmittag ein Strafverfahren entgegensieht, sind die Beamten des Polizeireviers Bühl auf der Suche nach Zeugen, die durch den Mann gefährdet wurden. Um 17:18 Uhr sollte dieser auf seinem schwarzen Motorroller in Oberbruch angehalten werden. Alle Anhaltezeichen ignorierend beschleunigte er und flüchtete unter Missachtung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und anderen Verkehrsregeln von Oberbruch nach Balzhofen und im Anschluss mit waghalsigen Fahrmanövern über Vimbuch nach Bühl. An der vielbefahrenen Kreuzung der K 3763 / Industriestraße passierte er mehrere an der Ampel wartende Fahrzeuge und überquerte die Kreuzung bei Rotlicht ohne auf den Verkehr der B 3 zu achten. Auch an der Ampelkreuzung Rheinstraße / Obervogt-Haefelin-Straße missachtete er das Rotlicht der Ampel, bevor er seine Verfolger an der Bahnunterführung in der Weststadt vorerst abschütteln konnte. Der Tatverdächtige konnte wenig später ermittelt und zu Hause angetroffen werden. Die Beamten des Polizeireviers Bühl bitten Verkehrsteilnehmer, die zwischen 17:18 Uhr und 17:25 Uhr auf der besagten Strecke möglicherweise durch den Rollerfahrer gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 zu melden.

/rs

Ursprüngliche Meldung vom Sonntag, 14.06.2020, 02:14 Uhr:

POL-OG: Bühl - Rollerfahrer missachtet sämtliche Verkehrsregeln

Offenburg Am Freitag machte ein Rollerfahrer kurz vor 17:30 Uhr den öffentlichen Verkehrsraum zur Rennstrecke. Auf der Fahrt von Oberbruch - Balzhofen - Vimbuch nach Bühl-Weststadt fuhr er mit 85 - 90 km/h, ignorierte hartnäckig bestehende Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der Strecke und missachte sowohl an der LUK-Kreuzung als auch an der Kreuzung Rheinstraße/Obervogt-Haefelin-Straße das Rotlicht an den dortigen Lichtsignalanlagen. Nur glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass es durch die Fahrweise des Mannes zu keinem Unfall gekommen ist; gleichwohl wurden andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei Bühl bittet darum, dass sich Geschädigte unter T. 07223-990970 melden. Der Zweiradfahrer - von kräftiger Statur - trug einen schwarzen Helm, ein T-Shirt, kurze Hose und Turnschuhe. An seinem schwarz lackierten Gefährt war ein Versicherungskennzeichen montiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell