Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auffälliger Fernseher im Wald entsorgt

Auetal - OT Rehren (ots)

(swe). Anfang Februar wurde in einem kleinen Waldstück in Auetal, Feldweg zum "Bültenbrink", illegal Müll entsorgt. Von einem auffälligen Fernseher erhofft sich die Rehrener Polizei nun Hinweise auf den oder die Verursacher*in. Denn die Beklebung des Fernsehrahmens mit einem schwarz-weißen Muster ist schon sehr einprägsam. Wer Hinweise auf den ehemaligen Eigentümer*in des Fernsehers machen kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Rehren, 05752/929090.

