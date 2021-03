Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Bispingen/Soltau, Zwei Mal Trunkenheit 2. Munster, Spritztour ohne Zulassung und Führerschein

LK Heidekreis (ots)

1.

19./ 20.03.2021 Zwei Mal Alkohol am Steuer

Soltau/Bispingen: Polizeibeamte kontrollierten am Freitagabend, gegen 21.15 Uhr in Bispingen einen 55jährigen Autofahrer aus dem Heidekreis. Im Verlauf dieser Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass dem Fahrzeugführer bereits wegen einer zurückliegenden Trunkenheitsfahrt die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, behielten den Fahrzeugschlüssel und leiteten entsprechende Strafverfahren ein. Ähnliches widerfuhr einem 37jährigen, der am Samstagabend in der Lüneburger Straße in Soltau kontrolliert wurde. Auch hier ergab der Atemalkoholtest mit 2,28 Promille einen deutlich zu hohen Wert. Die Folge waren die Sicherstellung des Führerscheins, eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

2.

19.03. / Spritztour mit abgemeldeten Pkw und ohne Führerschein

Munster: Am vergangenen Freitag, gegen 20:00 Uhr, erhielt die Polizei von einem aufmerksamen Bürger den Hinweis, dass die Kennzeichen von einem Opel Astra, mit dem zuvor eine kurze Probefahrt in der Straße "Zum Schützenwald" gemacht worden war, an einen Renault Megane montiert wurden. Bei der Überprüfung kam der Renault Megane der Polizei entgegen. In einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Kennzeichen entstempelt und sowohl der Opel als auch der Renault demzufolge nicht zugelassen waren. Zudem konnte der 18-jährige Fahrzeugführer aus Serbien, der in Munster zu Besuch war, keinen Führerschein vorweisen. Die kurze Spritztour hat die Einleitung mehrerer Strafverfahren zur Folge.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell