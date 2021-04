Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte überfallen Herforder - Drohne und Mobiltelefon entwendet

Herford (ots)

(jd) Ein 48-jähriger Mitarbeiter der Stadt Herford hat am Mittwochabend (21.4.) gegen 23.00 Uhr einen Übungsflug zur Nachtzeit mit seiner Drohne an der Eishalle Im Kleinen Felde durchgeführt. Plötzlich traten vier Männer im Alter von ca. 25 bis 35 Jahren auf ihn zu und sprachen den Herforder auf den Drohnenflug an. Da dem Herforder die Situation unbehaglich war, versuchte er in seinen Pkw zu gelangen. Beim Einsteigen schlug einer der bisher unbekannten Männer auf den Hinterkopf des Herforders, dann wurde ihm gegen die Hüfte getreten. Ein weiterer Mann entriss die Drohne und schlug sie zunächst gegen den Seat des Herforders. Dabei wurde sowohl das städtische Auto, als auch die Drohne augenscheinlich beschädigt. Die vier Unbekannten nahmen die Drohne und auch das Smartphone des 48-Jährigen an sich, ehe sie in unbekannte Richtung zu Fuß flüchteten. Die Männer hatten ein südländisches Äußeres, zwei von ihnen haben einen stämmigen Körperbau. Zur Tatzeit trug einer der vier Männer einen Kapuzenpullover. Durch die Beschädigungen am Auto und die beiden entwendeten Gegenstände entstand ein Schaden von insgesamt 6500 Euro. Der 48-Jährige erlitt durch den Schlag und den Tritt leichte Verletzungen. Zeugen, die am späten Mittwoch Abend oder in der Nacht zu Donnerstag die vier gesuchten Männer gesehen haben oder weitere Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

