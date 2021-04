Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Raub

Zweibrücken (ots)

Am 13.4.2021, gegen 15.45 Uhr, kam es in der Lützelstraße unter der Gottlieb-Daimler-Brücke zu einem versuchten Raub. Ein 84-jähriger Fußgänger wurde von einem jungen Mann von hinten heftig angerempelt und es wurde versucht ihm die Geldbörse aus der Hose zu entreißen. Da sich der Geschädigte zur Wehr setzte scheiterte die Wegnahme und der Täter flüchtete. Dieser war ca. 20-22 Jahre alt, nordafrikanischer/ nahöstlicher Phänotyp und hatte sehr kurze dunkle Haare. Verletzt wurde der Geschädigte nicht. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

