Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Nach Einbruch festgenommen

LahrLahr (ots)

Der mutmaßliche Versuch eines 17-Jährigen einen Geldautomaten mittels eines Schweißgeräts in der Straße "Alter Stadtbahnhof" aufzubrechen, scheiterte am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr. Der junge Mann hatte zunächst an einem dortigen Einkaufsmarkt eine Tür eingeschlagen, um zum Geldautomaten zu gelangen. Durch das Hantieren am Geldautomat löste er dann die Alarmanlage aus. Beim Eintreffen der Polizeistreifen flüchtete er mit seinem nicht zugelassenen Motorroller. Nach kurzer Wegstrecke kam er allerdings alleinbeteiligt zu Fall und konnte durch die Beamten vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Ermittlungen wurde der Heranwachsende seinen Eltern überstellt. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren. /ag

