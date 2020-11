Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg - Nach Trunkenheitsfahrt schwer verletzt

HohbergHohberg (ots)

Die Alkoholbeeinflussung einer 56-Jährigen dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall am Samstagmorgen zwischen Hofweier und Höfen gewesen sein. Die Frau war mit ihrem Fiat gegen 10:40 Uhr auf der Binzburgstraße von Hofweier kommend in Richtung Höfen unterwegs, als sie vermutlich aufgrund vorangegangenen Alkoholkonsums von der Straße abkam und in einen Maschendrahtzaun krachte. Bei dem Unfall zog sich die Fiat-Lenkerin schwere Verletzungen zu und wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Kräfte der Feuerwehr mussten sie aus dem Unfallwagen retten. Anschließend wurde die Schwerverletzte durch den herbeigerufenen Rettungsdienst in das Klinikum Offenburg gebracht. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Da durch einen Zeugen berichtet wurde, dass die 56-Jährige vor dem Unfall bereits mehrfach von der Fahrbahn abkam und in Schlangenlinien fuhr, wurde im Krankenhaus ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab, dass sie mit fast einem Promille hinter dem Steuer ihres Wagens saß. Daraufhin wurde durch die Ordnungshüter eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein der Frau beschlagnahmt. Nun erwartet die Fahrerin eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

