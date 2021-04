Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in einen Lagerraum

Höheinöd (ots)

Gestern, zwischen 12:45 und 14:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine ansonsten frei zugängliche Zugangstür zu einem Lagerraum auf der Rückseite eines Wohnanwesens in der Langgasse auf. Obwohl sich in den Raum hochwertiges Werkzeug befand, wurde nichts entwendet. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Der Schaden an der Tür wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen des Einbruchs oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

