Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an einem Pkw in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen am Mittwoch, 17. Februar 2021, in der Zeit von 17:00 bis 21:00 Uhr die Seitenscheibe der Fahrertür eines Pkw ein, welcher an der Juiststraße in Nordenham abgestellt war.

Nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter aus dem roten Ford Ka kein Diebesgut erlangen.

Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die möglicherweise ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben oder andere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

