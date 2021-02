Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Pkw in Berne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen am Mittwoch, 17. Februar 2021, in der Zeit von 07:40 Uhr bis 09:40 Uhr, die Seitenscheibe eines Pkw VW Multivans ein, der auf einem Parkplatz am Bahnhof in der Landesstraße in Berne abgestellt war.

Sie entwendeten mehrere elektronische Geräte und verursachten einen Gesamtschaden im oberen dreistelligen Bereich.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell