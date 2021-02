Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Elsfleth leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein 81-jähriger Pkw-Fahrer wurde am Mittwoch, 17. Februar 2021, bei einem Verkehrsunfall in Elsfleth leicht verletzt.

Gegen 07:45 Uhr befuhr der Mann mit seinem Pkw Audi die Straße Moorhausen in Richtung Schaartweg, kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von Fahrbahn ab und in einem wasserführenden Graben zum Stehen. Der Fahrzeugführer verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht

Der Pkw des 81-jährigen Fahrers war in Folge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell