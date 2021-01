Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2101089

Mettmann (ots)

Beinahe täglich finden Verkehrsunfallfluchten auf den Straßen im Kreis Mettmann statt. Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ("Flucht") liegt damit auf hohem Niveau und ist in den letzten Jahren kontinuierlich ansteigend. Nach jedem vierten Verkehrsunfall entfernt sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt vom Unfallort. Aus diesem Grund veröffentlichen wir ausgewählte aktuelle Fälle von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in werktäglicher Sammelmeldung, mit der Bitte um Veröffentlichung der Taten im Rahmen redaktioneller Möglichkeiten. Komplettieren wollen wir diese Meldungen auch mit Erfolgen in der Aufklärung aktueller Fälle.

In den vergangenen Tagen wurden nachfolgende Verkehrsunfallfluchten (geordnet nach Städten) entdeckt und angezeigt, welche zurzeit die Ermittler der zuständigen Verkehrskommissariate beschäftigen. Diese hoffen bei ihren Ermittlungen, in den eingeleiteten Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Verkehrsunfallflucht, dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Klärung der Verkehrsstraftaten:

--- Velbert ---

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat bereits im Zeitraum von 15.00 Uhr am vergangenen Freitag (15. Januar), bis 12.30 Uhr am Samstag (16. Januar 2021), einen auf einem Parkplatz der Straße "In den Fliethen" in Velbert-Mitte abgestellten silbernen PKW Skoda Fabia beschädigt und ist dann weggefahren, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Am Skoda wurde von der Polizei grüner Fremdlack sichergestellt, zudem war das Heck eingedellt und wies ein Loch auf. Der Gesamtschaden wird auf eine Summe von rund 500,- Euro geschätzt.

Bereits am Montag, dem 18.01.2021, zwischen 12.20 Uhr und 14.00 Uhr, kam es an der Straße Rosenkamp in Velbert-Mitte, auf dem öffentlichen Kundenparkplatz eines Therapie- und Trainingszentrums, zu einer Verkehrsunfallflucht. Angefahren wurde dort ein geparkter blauer SUV Hyundai Tucson. Der entstandene Karosserie- und Lackschaden an der rechten Fahrzeugseite beläuft sich nach Gutachten einer Fachwerkstatt auf mindestens 3.000,- Euro. Der noch unbekannte Verursacher verschwand mit seinem Fahrzeug ohne Schadensregulierung unerlaubt vom Unfallort.

Ein weiterer bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch (20. Januar 2021), im Zeitraum zwischen 09.45 Uhr und 10.15 Uhr, auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes an der Kamper Straße in Velbert-Langenberg, einen blauen PKW VW Golf - vermutlich beim Ausparken - am Heck beschädigt. Obwohl dabei ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000,- Euro allein am VW entstanden war, entfernte sich der Unfallverursacher, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

In der Nacht vom Mittwochabend des 20.01., 20.00 Uhr, bis zum Donnerstagmorgen des 21.01.2021, 08.00 Uhr, parkte ein gelber PKW Seat Ibiza am Fahrbahnrand vom Rilkeweg im Velberter Ortsteil Tönisheide, in Höhe des Hauses Nr. 3. In dieser Zeit wurde der Seat von einem bislang noch unbekannten anderen Fahrzeug an der Fahrerseite angefahren und beschädigt. Obwohl dabei allein am gelben Ibiza ein geschätzter Karosserie- und Lackschaden in Höhe von 1.000,- Euro entstand, entfernte sich der noch unbekannte Verursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Am Donnerstagmorgen des 21.01.2021, zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr, parkte ein schwarzer PKW Opel Zafira auf dem Parkstreifen der Siebeneicker Straße im Velberter Ortsteil Neviges, in Höhe des Hauses Nr. 5. In dieser Zeit wurde der Zafira von einem bislang noch unbekannten anderen Fahrzeug an der Fahrerseite, insbesondere im Bereich der Fahrertür angefahren und erheblich beschädigt. Der noch unbekannte Verursacher flüchtete mit seinem Fahrzeug und ließ am Opel einen geschätzten Schaden in Höhe von 4.000,- Euro zurück.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Ratingen ---

Nicht unerheblich beschädigt wurde bereits am Dienstag (19. Januar 2021) ein grauer PKW Jeep, welcher im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 09.30 Uhr in Ratingen-Hösel an der Straße Rodenwald, in Höhe der Hausnummer 22, in einer Parkbucht abgestellt war. Augenscheinlich wurde der Wagen von einem vorbeifahrenden Fahrzeug an der Seite touchiert, was große Kratzer und einen abgefahrenen Außenspiegel zur Folge hatte. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Am Jeep allein entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500,- Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Ein bislang noch unbekannter Autofahrer hat in der Nacht von Mittwoch (20. Januar 2021) auf Donnerstag (21. Januar 2021) einen Verkehrsunfall auf der Hochdahler Straße in Hilden verursacht und ist dann von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach dem aktuellen Stand der polizeilichen Ermittlungen muss der Fahrer bzw. die Fahrerin eines blauen PKW VW in Höhe der Hausnummer 350 die Kontrolle über sein bzw. ihr Fahrzeug verloren haben. Der Wagen geriet daraufhin auf einen Grünstreifen, wo er fünf Poller umfuhr. Dabei muss der Wagen selber nicht unerheblich beschädigt worden sein, da die Polizei ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Straße fand, die sich bis zu einer nahe gelegenen Bushaltestelle erstreckten und von dort weiter bis zur Kreuzung mit dem Ostring verfolgbar waren. An der Unfallstelle konnte die Polizei zudem diverse Fahrzeugteile eines blauen PKW VW sicherstellen, darunter eine Radkappe und ein Frontscheinwerfer. Der genaue Zeitpunkt des Unfalls ist noch unklar, die Polizei geht davon aus, dass dieser zwischen 21.30 Uhr am Mittwoch und 03.50 Uhr am Donnerstag geschehen sein muss.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

Aus gegebenem Anlass gibt die Kreispolizeibehörde Mettmann folgende Ratschläge zum Thema Verkehrsunfallflucht:

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

- Merken Sie sich Angaben zu Hinweisgebern und Zeugen, schreiben Sie sich deren Personalien und Erreichbarkeiten auf.

- Geben Sie konkrete Hinweise auf ein flüchtiges Fahrzeug oder zum flüchtigen Unfallverursacher gleich mit erster Meldung an die Polizei weiter - nur so sind schnelle Fahndungsmaßnahmen der Polizei Erfolg versprechend.

- Werden Sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht, kontaktieren Sie bitte sofort die Polizei (auch über 110) und geben dabei möglichst viele präzise Angaben zum flüchtigen Fahrzeug (Kennzeichen, Hersteller, Fahrzeugtyp, Fahrzeugfarbe, besondere Merkmale), zur Fluchtrichtung und zum Fahrzeugführer weiter, verbunden mit ihren eigenen Personalien und Erreichbarkeiten.

