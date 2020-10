Polizei Essen

POL-E: Essen: Axtangriff auf Schrottplatz - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45326 E-Altenessen: Am vergangenen Samstag (10. Oktober) suchten gegen 12:30 Uhr zwei Männer einen Schrottplatz an der Stauderstraße auf. Da man den beiden Männern Tage zuvor bereits ein Hausverbot erteilte, forderte ein 38-jähriger Mitarbeiter den 22-jährigen mutmaßlichen Tatverdächtigen und seinen unbekannten Begleiter auf, dass Gelände zu verlassen. Statt der Aufforderung nachzukommen, zog der 22-Jährige eine Axt und schlug damit in Richtung des Mitarbeiters. Der 38-jährige Mann wurde hierbei leichtverletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung vor Ort verbleiben. Der 22-jährige mutmaßliche Angreifer und sein Begleiter flüchteten daraufhin in unterschiedliche Richtungen. Als der erste Streifenwagen vor Ort eintraf, rannte ihnen der mutmaßliche Axtangreifer entgegen. Ein 28-jähriger Zeuge stellte sich dem Mann in den Weg und konnte ihn bis zur Übernahme durch die Polizisten festhalten. Bei seiner anschließenden Festnahme beleidigte der 22-Jährige die Polizisten als "Nazis" und warf ihnen vor, dass sie ihn nur aufgrund seiner Hautfarbe festnehmen würden. Weitere anwesende Zeugen versuchten unterstützen die Polizei und versuchten den Unbekannten an seiner Flucht zu hindern. Er konnte sich jedoch losreißen und trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unter Einsatz eines Hubschraubers flüchten. Der 22-jährige mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er das Gewahrsam am Folgetag wieder verlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen ca. 170-175 cm großen, dunkelhäutigen Mann handeln. Er hat eine schlanke Statur, war dunkel gekleidet und trug einen leichten Bart. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 33 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0. /PaPe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell