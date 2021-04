Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht - Audi am Neufferpark beschädigt

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, zwischen 09:00 und 15:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen am Neufferpark, Höhe Neufferstraße 57, geparkten Audi Q3. Das verursachende Fahrzeug wurde vermutlich von den Parkplätzen der gegenüberliegenden Tierarztpraxis ausgeparkt, wobei es zur Kollision mit dem Heck des Audi kam. Der Schaden am Audi wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

