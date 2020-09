Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.09.2020 für Salzgitter und Peine.

Salzgitter (ots)

Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus.

Salzgitter (Thiede, Flachstöckheim), 06.09.2020, gg. 20:25 Uhr.

In mindestens zwei Fällen riefen unbekannte Personen bei den Geschädigten an und gaben sich als Polizeibeamte zu erkennen. In ihren Gesprächen hatten sie versucht, den Angerufenen persönliche Fragen zu stellen bzw. eine frei erfundenen Geschichte zu erzählen.

Hintergrund dieser Gespräche ist stets das Erlangen persönlicher Daten, insbesondere auch finanzieller Art. In beiden Fällen kam es zu keinem Vermögensschaden.

Von daher warnt die Polizei, dass sie sehr misstrauisch sein sollten, wenn sich fremde Personen unter einem Vorwand an sie wenden. Nennen sie niemals persönliche Dinge von ihnen und geben sie niemals eine Auskunft über ihre Vermögensverhältnisse.

Vertrauen sie sich nach Erhalt eines solchen Gespräches immer gleich ihren Angehörigen an und suchen sie Rat und Hilfe bei ihrer Polizei. Im Notfall erreiche sie die Polizei unter 110.

Nach Einbruchsdiebsdiebstahl entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich.

Peine, Woltorfer Straße, Großhandel für Sanitär und Heizung, 05.09.2020, 13:00 Uhr-07.09.2020, 05:30 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten sich unbekannte Täter einen widerrechtlichen Zugang zum Firmengelände verschafft und konnten auf diese Weise mit einem größeren Fahrzeug (offensichtlich einem Lkw) zum Tatobjekt fahren. Das auf dem Grundstück befindliche Warenlager wurde im weiteren Tatverlauf gewaltsam geöffnet. Aus dem Gebäude entwendeten die Täter offensichtlich Sanitärartikel in einem großen Umfang und verursachten hierdurch einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro.

Zeugenaufruf:

Die Polizei Peine bittet Zeugen, die im relevanten Tatzeitraum auffällige Feststellungen gemacht haben oder auffällige Fahrzeuge feststellen konnten, sich mit der Polizei unter 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell