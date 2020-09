Polizei Salzgitter

POL-SZ: Zusatz zur POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Sonntag, 06. September 2020

Peine (ots)

Der Unfall in Mehrum (Pkt. 1.2 "Unfall an Fußgängerüberweg") ereignete sich am Freitag, den 04.09.20 um 18.30 Uhr in der Hauptstraße in Mehrum!

Sorry, Zeit und Ort hatte ich vergessen!

Mörs, PHK

