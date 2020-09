POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Sonntag, 06. September 2020:

Polizei Salzgitter

1. Verkehrsunfälle.

1.1 Pedelec gegen Radfahrer Am Freitag, den 04.09.20 um 15.16 Uhr, kam es in Peine zu einem Zusammenstoß zwischen einem 74-jähriger Peiner Radfahrer und einem 43-jährigen Pedelec-Fahrer aus Ilsede. Der jüngere Beteiligte hatte an der Ampelanlage die Ilseder Straße Höhe eines Einkaufsmarktes überquert und war scheinbar gegen den auf dem Radweg in Richtung Nord-Süd-Brücke fahrenden Radfahrer gestoßen. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem alarmierten Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Scheinbar nur am Fahrrad war das Vorderrad und die Speichen verbogen. Der Schaden wurde mit 100,-EUR geschätzt. Da die Aussagen beider in Einzelheiten nicht übereinstimmten, wären mögliche Zeugen hilfreich. Sie sollten sich mit der Polizei in Peine in Verbindung setzen, um die Ermittlungen über den genauen Sachverhalt und Verursachung des Unfalles zu vervollständigen.

1.2 Unfall an Fußgängerüberweg In Mehrum fuhr ein 31-jähriger Sehnder mit seinem VW-Polo auf den Peugeot 407 eines 44-jährigen Peiners auf, als der zweite aufgrund einer 31-jährigen Radfahrerin aus Hohenhameln stark abbremste. Diese hatte nämlich am dortigen Fußgängerüberweg mit ihrem Fahrrad verbotenerweise nicht schiebend, sondern fahrend die Straße überquert. Sie muss nun auch mit einem Ordnungswidrigkeiten-verfahren rechnen. Verletzt wurde niemand aber an beiden Pkw entstand mutmaßlicher Totalschaden, weil der Auffahrende nach der ersten Kollision nach rechts ausgewichen war und erst ein Straßenschild und dann einen gemauerten Zaun überfahren hatte. Der Gesamtschaden wurde auf fast 10.000,- EUR geschätzt.

1.3 Abkommen von der Fahrbahn Am Samstagmorgen um 07.52 Uhr befuhr ein 20-jähriger Peiner die Ortsumgehung (K75), aus Richtung Essinghausen, durchfuhr den Kreisverkehr an der Heinrich-Hertz-Straße in Stederdorf und verlor nach dem Durchfahren des Kreisels in Richtung Edemissen die Kontrolle über seinen BMW M 550. Er fuhr rechts in den Graben und beschädigte ein Verkehrsschild. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wurde an dem neuen Auto auf ca. 12.000,- EUR geschätzt.

1.4 Verkehrsunfälle mit unerl. Entfernen vom Unfallort

Audi A 6 gegen geparkten VW-Golf mit Unfallflucht Bereits um 13.15 Uhr kam es auch am Freitag zu einem geringen Schadensereignis, als in der Eichendorffstraße in Peine ein geparkter VW-Golf von einem Audi-Fahrer mit seinem A6 gestriffen wurde. Der Außenspiegel des VW wurde dabei leicht beschädigt. Der/die Unfallverursacher/-in entfernte sich allerdings vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein 37-jähriger Peiner hatte aber den Unfall gesehen und sich als Zeuge gemeldet. Er konnte nicht nur den Unfallhergang genau schildern, sondern auch das Kennzeichen des Audis angeben. Im Verlauf der weiteren Unfallermittlungen wurde die vermutliche Unfallverursacherin ermittelt. Es handelte sich um eine 40-jährige Peinerin, die angab, nichts von dem Zusammenstoß bemerkt zu haben. Ein Schaden in Höhe von ca. 100,-EUR wurde nur beim VW-Golf festgestellt.

Unbekanntes Kfz gegen Zaunpfosten Ein 54-jähriger Grundstückseigentümer aus Lengede, Stollenweg, stellte am Samstagmorgen um 08.00 Uhr fest, dass ein gemauerter Zaunpfosten seines Grundstücks beschädigt war. Der Fahrer eines bislang unbekannten Kfz muss ihn umgefahren haben, ohne sich anschließend um den Schaden zu kümmern. Am Vortag um 20 Uhr war der Pfosten noch in Ordnung. Die Grundstückszufahrt befindet sich am Ende einer Sackgasse, an der sich die Zufahrt zum Parkplatz eines Kleingartenvereines anschließt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Politeistation Vechelde oder Lengede zu wenden (Tel. 05302-930490).

Unbekanntes Kfz gegen geparkten Pkw Ein zur Zeit noch unbekannter Beteiligter beschädigte in der Markstraße in Hohenhameln in der Zeit von Freitag, 04.09.20, 23.45 Uhr, bis Samstag, 05.09.20, 14 Uhr, vermutlich beim Rückwärtsfahren die linke Seite am ordnungsgemäß abgestellten schwarzen Skoda Octavia eines 28-jährigen Hohenhamelners. Im Anschluss entfernt sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Schaden von 2000,- EUR. Tel.-Nr. für mögliche Zeugen: 05128-409340.

Ermittelter Unfallflüchtiger Der Unfallverursacher eines Verkehrsunfalles mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Rosenthal konnte am Samstag, den 05.09.20 ermittelt werden. An der Hildesheimer Straße beschädigte um 21.00 Uhr ein 24-jähriger Peiner mit seinem VW Tiguan beim Ausfahren aus einer Einfahrt den gegenüber am Straßenrand geparkten Kia einer 34-jährigen Hohenhamelnerin und verursachte einen Schaden von ca. 1000,- EUR. Anschließend fuhr er weg, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Dank zweier Zeugen, die sich sofort meldeten, konnte der Unfallflüchtige durch die alarmierten Polizeibeamten ermittelt werden. Er wird sich nun in eingeleiteten Straf- und Bußgeldverfahren dafür verantworten müssen.

2. Diebstähle

Drei bekannt gewordene Diebstähle in der Peiner Fußgängerzone 18 bis 58 Jahre alte Zeugen aus Peine und Hannover verhielten sich am Samstag, den 05.09.20 zwischen 10.37 Uhr und 11.30 Uhr in der Breiten Straße Höhe der dortigen Parfümerie und an zwei anderen Geschäften wachsam und vorbildlich, als sie drei Männer in verdächtiger Weise und sogar bei Diebstählen erkannten. Nachdem sofort eine 33-jährige Verkäuferin die Polizei alarmiert hatte, konnten sie der Anruferin die vermeintlichen Täter zeigen und beschreiben. Scheinbar gemeinschaftlich entwendeten die Täter in drei unterschiedlichen Geschäften Parfüm, Kleidungsstücke und einen Spielzeugdrachen aus einer Außenauslage. Sie konnten leider flüchten, bevor die Polizei eintraf. Der Geschäftsinhaber war kurz vorher noch hinterhergelaufen und hatte sie aufgefordert, den Drachen abzulegen. Das taten sie sogar. Beschreibung: 35 bis 40 Jahre alt, 175 bis 185 cm schlank, einer trug weiße, der andere schwarze Sneakers, einer hatte eine kurze graue Hose an, der andere eine Jeans und der dritte eine graue lange Jogginghose. Übereinstimmend wurden sie als osteuropäisch bezeichnet. Der Wert der gestohlenen Gegenstände lag über 300,- EUR.

Diebstahl aus Pkw Ein Unbekannter schlug am Samstag, den 05.09. an einem abgestellten A-Klasse Mercedes einer 53-jährigen aus Edemissen in der Zeit von 17.05 und 18.05 Uhr in der Sundernstraße am Herzberg auf einem Parkplatz die Scheibe der Fahrerseite ein und entwendete aus dem PKW eine Handtasche mit diversem Inhalt. Es gab leider keine Täterhinweise. Das Diebesgut einschließlich vieler Papiere hatte einen Wert von insgesamt 750,- EUR

3. Sonst. Verkehrsdelikte

Trunkenheitsfahrt mit Pkw Eine 60-jährige Peinerin führte ihren blauen Kleinwagen (Netherlands Car) im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Sie pustete in Peine auf der Schäferstraße bei einer Kontrolle der Polizei am Sonntag, den 06.09.20 um 01.30 Uhr 2,1 Promille. Eine Blutentnahme mit Strafanzeige und Folgemaßnahmen folgte.

4. Sonstiges

Ruhestörung durch Gesang Zwei junge Damen aus Peine und Ilsede im Alter von 23 und 25 Jahren übten sich am frühen Samstagabend gegen 20.30 Uhr im Herzberg der Sangeskunst, was dem 51-jährigen Meldenden Peiner Anwohner sehr missfiel, da er sich durch die Klagelaut ähnlichen Töne in seiner Ruhe gestört fühlte. Die Polizei erschien nach Alarmierung und ermahnte die Künstlerinnen zur Ruhe.

