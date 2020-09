Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 05.09.2020 - 06.09.2020, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Körperliche Auseinandersetzung. Zeit: Sonntag, 06.09.2020, 03:00 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Teichwiesenweg. Hergang: Am frühen Sonntagmorgen kam es vor einer Gaststätte im Teichwiesenweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 54-jähriger Salzgitteraner verletzt wurde. Der Mann aus Salzgitter stand zum Tatzeitpunkt im Außenbereich, als sein Kontrahent, ein 21-jähriger Mann mit Wohnort in Salzgitter, die Gaststätte verlassen wollte. Grundlos und unvermittelt schlug der 21-Jährige seinem Opfer ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter. Das Opfer verlor durch den Angriff mehrere Zähne. Nach dem Täter wurden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Er konnte im Nahbereich gestellt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Komplettentwendungen von Pkw-Rädern. Zeit: Freitag, 04.09.2020, 18:00 Uhr - Samstag, 05.09.2020, 08:45 Uhr. Ort: 38229 Salzgitter, Peiner Straße. Hergang: Im genannten Zeitraum wurden durch bislang unbekannte Täter von zwei Verkaufsfahrzeugen auf dem Gelände eines Skoda Autohauses die kompletten Rädersätze entwendet. Von einem Pkw wurden 18 Zoll Reifen auf Leichtmetallfelgen, von einem anderen Pkw 19 Zoll Reifen auf Leichtmetallfelgen entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3000 Euro. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruchdiebstähle. Hergang: Im Zeitraum zwischen Freitag, 04.09.2020, 20:30 Uhr und Samstag, 05.09.2020, 10:00 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in eine im Hochparterre liegende Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Mammutring ein. Zutritt in die Wohnung verschaffte sich der Täter durch das Aufhebeln eines Fensters an der Gebäuderückseite. Aus dem Wohnzimmer der tatbetroffenen Wohnung, die von einem 20-jährigen Salzgitteraner bewohnt wird, wurde eine Spielkonsole im Wert von 150,- Euro entwendet. Ebenfalls in eine im Hochparterre liegende Wohnung wurde in der Straße Am Brinke versucht einzubrechen. Der Mieter der Wohnung, ein 22-jähriger Mann, gab bei seiner Anzeigeerstattung an, dass er am Samstag, 05.09.2020, zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr nicht zu Hause gewesen sei. Bei Rückkehr in seine Wohnung seien ihm sofort mehrere offensichtlich frische Beschädigungen an seiner Wohnungseingangstür aufgefallen. In diesem Fall war es dem Täter jedoch nicht gelungen, in die Wohnung einzudringen. Zeugen der Taten oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Zeit: Samstag, 05.09.2020, 23:00 Uhr. Ort: 38228 Salzgitter, Julius-Leber-Straße. Hergang: Samstagabend kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei in Salzgitter den Führer eines Pkw Ford Focus. Der 29-jährige Fahrzeugführer aus Oerbke musste während der Kontrolle einräumen, nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Auf den Vorhalt, dass bei ihm körperliche Ausfallerscheinungen wahrnehmbar wären, die auf einen Konsum von Betäubungsmitteln schließen ließen, gab er außerdem zu, Marihuana konsumiert zu haben. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

PHK Ertel

Telefon: 05341/ 1897-217

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell