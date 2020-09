Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 7. September 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Lack mehrerer PKW zerkratzt

Samstag, 05.09.2020, bis Sonntag, 06.09.2020

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zerkratzten unbekannte Täter den Lack mehrerer zum Parken in Wolfenbüttel und im Ortsteil Fümmelse abgestellter PKW. Betroffen waren ein VW Golf und ein PKW Toyota Auris, beide abgestellt auf einem Parkplatz an der Landesstraße 614 in Fümmelse. Ebenfalls betroffen waren ein Citroen C3, ein VW Tiguan, ein VW Passat sowie ein PKW Nissan Juke. Diese Fahrzeuge waren alle in Fümmelse, Fümmelser Straße zum Parken abgestellt. Bei einem in der Wallstraße in Wolfenbüttel parkenden VW T-Cross wurde ebenfalls der Lack der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Hinweise: 05331 / 933-0.

Beuchte: Aufbruch von drei Bauwagen

Freitag, 04.09.2020, 16:00 Uhr, bis Sonntag, 06.09.2020, 13:15 Uhr

Unbekannte Täter drangen zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag in drei Bauwagen / Baucontainer ein, welche an der Wehrer Straße in Beuchte abgestellt waren. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt zirka 500 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0

