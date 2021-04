Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Batterien aus neun E-Scootern entwendet - Scooter von Brücke geworfen

Herford (ots)

(jd) Ein besonders schwerer Fall von Diebstahl ereignete sich am Wochenende in Herford. Zwischen Samstag (17.4.), etwa 22.00 Uhr und Sonntag, etwa 3.30 Uhr gingen Unbekannte gleich neun E-Scooter an. Am Oetinghauser Weg parkten zu diesem Zeitpunkt gleich mehrere Leihscooter, die zur Nutzung für jedermann zugänglich sind. Der oder die unbekannten Täter brachen die Batteriefächer der Scooter auf und nahmen die darin befindlichen Batterien mit. Doch damit nicht genug: Am Oetinghauser Weg befindet sich eine Brücke über die B61 und von dieser warfen die Unbekannten einige Scooter herunter. Glücklicherweise wurden dabei keine anderen Verkehrsteilnehmer auf der B61 gefährdet. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich des Oetinghauser Weges oder der B61 in der Nacht zu Sonntag etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

