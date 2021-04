Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Schul-Lagerraum - Werkzeug entwendet

Kirchlengern (ots)

(jd) Bisher unbekannte Täter verschafften sich am Wochenende Zutritt zu einem Lagerraum in der Straße "In der Mark", der sich in einem Schulnebengebäude befindet. Der 53-jährige Hausmeister der Schule stellte am Montag (19.4.) gegen 7.00 Uhr fest, dass eine Lamelle an der Tür des Raumes gelöst worden war. Im Inneren des Raumes fehlt ein Freischneider. Als der Hausmeister am Freitag, gegen 11.00 Uhr letztmalig an dem Lagerraum war, konnte er noch keinen Schaden feststellen. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, die Angaben zu ungewöhnlichen Aktivitäten an der Schule im Verlauf des vergangenen Wochenendes machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

