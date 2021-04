Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr - 19-Jähriger verletzt

Herford (ots)

(jd) Ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad ereignete sich gestern (19.4.) gegen 14.00 Uhr auf der Sophienstraße. Ein 19-jähriger Mann aus Porta Westfalica fuhr auf seiner Aprilia in Richtung Bünder Straße. An der Unterführung der Sophienstraße nahm er die dortige Kurve zu spät wahr und geriet mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr zeitlich ein 59-jähriger Herforder mit seinem Toyota in Richtung Goebenstraße. Es kam zum frontalen Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Durch den starken Aufprall schleuderte der Motorradfahrer gegen die Frontscheibe des Pkw und stürzte dann auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach einer ambulanten Behandlung konnte er dieses wieder verlassen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Die Sophienstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme (ca. 2 Stunden) vollständig gesperrt werden.

