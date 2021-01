Polizei Hamburg

POL-HH: 210103-1. Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach Ruben F.

Zeit: 09.12.2020, 20:36 Uhr; Ort: Hamburg-Altstadt, Hopfenmarkt

Seit dem 10.12.2020 fahndete die Polizei mit einem Foto nach dem 27-jährigen Ruben F. Die Fahndungsmaßnahmen sind inzwischen erledigt. Die Polizei sucht weiterhin Zeugen.

Wie bereits berichtet, ist der Gesuchte verdächtig, ein Familienmitglied überfallen und dabei unter anderem zwei Schusswaffen erbeutet zu haben. Seitdem war er flüchtig (siehe auch Pressemitteilung 201210-1. vom 10.12.2020).

In der vergangenen Nacht wurde der Gesuchte an einer psychiatrischen Wohneinrichtung in Harvestehude wiedererkannt und später im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen in deren Umfeld angetroffen und verhaftet.

Zur Verkündung des Haftbefehls und Entscheidung über den Vollzug der Untersuchungshaft oder einer Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wird er jetzt einem Haftrichter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die in den Wochen nach seinem Verschwinden noch Kontakt zu Ruben F. hatten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

