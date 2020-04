Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Kellereinbrüche

Ennepetal (ots)

Am 22.04. um die Mittagszeit gelangten unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Hagener Straße. Dort begaben sie sich in den Keller und brachen insgesamt drei Kellerräume auf. Die Tatbeute steht bislang nicht fest. Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

