Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Autofahrt endet im Straßengraben - Alkoholisierter Fahrer verletzt sich

Bünde (ots)

(jd) Gestern Nacht (18.4.) schreckte ein Anwohner gegen 4.55 Uhr aus dem Schlaf auf, nachdem er an der Horstsieker Straße einen lauten Knall gehört hatte. Der 73-Jährgie alarmierte unverzüglich die Rettungskräfte als er auf der gesamten Straße Fahrzeugteile und schließlich einen verunglückten Volkswagen im Straßengraben sah. Dessen 24-jähriger Fahrer fuhr die Horstsieker Straße in Richtung Rödinghauser Straße als er nach links von der Fahrbahn abkam und zunächst in den angrenzenden Straßengraben fuhr. Nach etwa 14 Metern rutschte das gesamte Fahrzeug in den Graben, kam jedoch noch immer nicht zum Stehen. Nach weiteren 22 Metern stieß der Pkw gegen eine Grabenerhöhung und schleuderte von dort gegen einen Steuerungskasten für Kanaltechnik, der dabei erheblich beschädigt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der VW in Schieflage und rutschte nochmals knapp 19 Meter über die Fahrbahn. Aufgrund der massiven Schäden am Fahrzeug gelang es dem 24-Jährigen nicht, sich selbstständig aus seinem Auto zu befreien. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Fahrer schließlich aus dem Fahrzeug holen und die Rettungskräfte übernahmen die Erstversorgung vor Ort. Zur weiteren Behandlung brachte ein Rettungswagen den Fahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Ein erster Alkoholtest ergab, dass der Bünder erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Daher wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Auf der gesamten Fahrbahn befanden sich Fahrzeugteile sowie ausgelaufene Betriebsmittel, die die Feuerwehr beseitigte. Es entstand ein Gesamtschaden von 9150 Euro.

