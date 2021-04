Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Folgen- Abbiegevorgang übersehen

Bild-Infos

Download

Bünde (ots)

(sls) In Bünde kam es am Donnerstagmorgen (15.4.) zu einem Unfall auf der Herforder Straße, bei dem zwei Fahrzeugführer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Gegen 08.00 Uhr befuhr ein 36-Jähriger aus Bünde die Herforder Straße stadtauswärts. In Höhe des Meyerweg beabsichtigte der Bünder mit seinem schwarzen Jaguar nach links abzubiegen, musste jedoch verkehrsbedingt warten. Diesen Wartevorgang übersah eine 30-Jährige mit ihrem blauen VW Jetta. Die Bünderin fuhr auf den Jaguar hinten auf. Beide Fahrzeugführer wurden durch die Kollision verletzt und mussten zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von ca. 10.000 Euro, so dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell