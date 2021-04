Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Privatwohnung- Verschiedene Gegenstände mitgenommen

Herford (ots)

(sls) In Abwesenheit der Bewohnerin drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung an der Magdeburger Straße ein. Die Bewohnerin befand sich letztmalig am Sonntagnachmittag (11.4.) in ihrer Wohnung. Als sie am Mittwochabend (14.4.) wieder zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl diverser Gegenstände aus ihrer Wohnung fest. Hierzu gehörten ein Smartphone, ein Tablet, verschiedene Werkzeuge und auch Lebensmittel. Nach bisherigen Ermittlungen brachen die Täter, auf bisher unbekannte Art und Weise in die Wohnung der 51-Jährigen ein, durchsuchten diese und nahmen das Diebesgut mit. Die Kriminalpolizei hofft in diesem Zusammenhang auf Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind oder die Angaben zu dem Einbruch geben können. Hinweise nimmt die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell