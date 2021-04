Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr - Aufmerksame Zeugin informiert Polizei

Rödinghausen (ots)

(jd) Ein 38-jähriger Mann aus Rödinghausen kaufte vergangene Nacht (15.4.) um 0.15 Uhr Bier an einer Tankstelle. Da der Mann offensichtlich stark alkoholisiert war und nach dem Einkauf mit seinem BMW das Tankstellengelände verließ, informierte eine Zeugin die Polizei. Die Beamten trafen den 38-Jährigen an der Hansastraße an. Aus dem Inneren des Fahrzeugs schlug ihnen sofort ein starker Alkoholgeruch entgegen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte, dass der Mann zu vor eine größere Menge Alkohol zu sich genommen haben muss. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Polizeiwache in Bünde und stellten dort den Führerschein sicher. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und das Fahren von Kraftfahrzeugen dem Mann untersagt. Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell