Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zeugen verfolgen flüchtigen Ladendieb - Diebesgut zurückgelassen

Herford (ots)

(jd) Der Mitarbeiterin eines Lebensmittelmarktes an der Elverdisser Straße fiel gestern (14.4.) ein etwa 30 bis 40 Jahre alter, 190cm großer Mann auf, der sich in dem Supermarkt auffällig verhielt. Als der Mann gegen 19.51 Uhr zum Kassenbereich kam, bat sie den Mann, den Inhalt seines mitgeführten dunklen Rucksacks zu zeigen. Der Mann verweigerte dies und ergriff sofort die Flucht. Die Mitarbeiterin lief hinter dem Mann her und bat zwei auf dem Parkplatz stehende Zeugen, den Flüchtigen aufzuhalten. Die 21 und 22 Jahre alten Herforder liefen dem Mann Richtung der Straße "Im Winkel" hinterher. Dort hat er die gestohlene Ware aus dem Rucksack geräumt und ist weiter zu Fuß in Richtung Turmstraße gelaufen. Hier verliert sich seine Spur. Die beiden Zeugen konnten der Mitarbeiterin das zurückgelassene Diebesgut im Wert von 11,83 Euro zurückgeben. Eine erste Nahbereichsfahndung der hinzugerufenen Polizei verlief negativ.

