Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Auffahrunfall an Kreuzung - Eine Person verletzt

Herford (ots)

(jd) Am Dienstag (13.4.) ereignete sich um 7.20 Uhr an der Kreuzung Eimterstraße / Werrestraße ein Verkehrsunfall. Ein 51-jähriger Herforder hielt seinen VW Caddy an der Haltelinie der Eimter Straße an, um zunächst Verkehrsfluss der Werrestraße abzuwarten. Dann beabsichtigte der Mann, in die Werrestraße einzubiegen. Während er wartete, näherte sich auf der Eimterstraße aus Richtung "An der Allee" kommend ein Nissan Micra an. Dieser fuhr nahezu ungebremst auf den VW auf. Dabei verletzte sich der 19-jährige Fahrer aus Herford leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Sachschaden von 4500 Euro.

