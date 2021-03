Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Geparkte Autos wurden zerkratzt; "Wasserbomben" auf Auto geworfen; Frau vor Einkaufsmarkt ins Gesicht geschlagen - Zeugensuche und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Trickdieb gab sich als Handwerker aus - Langen

(aa) Ein etwa 35 Jahre alter und 1,75 Meter großer Trickdieb war am Mittwochmittag in der Lutherstraße (im Bereich der 10er-Hausnummern) unter einem Vorwand in die Wohnung einer Seniorin gelangt. Gegen 12.30 Uhr gab er sich als Handwerker aus, der angeblich die Leitungen in der Wohnung überprüfen müsste. Die Frau ließ den Dieb herein. In der Küche steckte der Täter eine rote Geldbörse ein und verschwand. Er erbeutete Geld, den Personalausweis und diverse Kundenkarten der Rentnerin. Der Unbekannte hatte einen leicht gebräunten Teint, graue leicht gewellte Haare und war mit einer grauen Jacke sowie Bluejeans bekleidet. Außerdem trug er eine Goldkette mit Amulett um den Hals. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Geparkte Autos wurden zerkratzt - Mühlheim

(aa) Unbekannte zogen in der Nacht zum Donnerstag durch die Kirchstraße und die Gerhard-Hauptmann-Straße und zerkratzten geparkte Autos. Bei der Anzeigenaufnahme eines beschädigten Suzuki gegen 8.30 Uhr stellten Polizeibeamte bislang über 30 beschädigte Fahrzeuge fest. Offensichtlich gingen der oder die Täter auf dem Gehweg und zerkratzten hierbei mit einem spitzen Gegenstand die rechten Fahrzeugseiten. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06108 6000-0.

Main-Kinzig-Kreis

1. "Wasserbomben" auf Auto geworfen - A66/Maintal und Hanau

(mm) Den Straftatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr (§ 315b StGB), haben Jugendliche am Mittwoch, gegen 17.15 Uhr, erfüllt, als sie sogenannte "Wasserbomben" von einer Brücke in Höhe der Anschlussstellen Maintal-Dörnigheim und Hanau-West auf die Autobahn 66 warfen. Einer dieser mit Wasser gefüllten Beutel landete auf der Windschutzscheibe einer Autofahrerin, die von Frankfurt kommend in Richtung Fulda fuhr. Die Pkw-Fahrerin, die glücklicherweise durch die Wurfattacke keinen Unfall verursachte und unverletzt blieb, alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Die Fahndung nach den Tätern, die nach Angaben der Autofahrerin und deren Beifahrerin im Alter zwischen 13 und 16 Jahre alt sein sollen, blieb ohne Ergebnis. Zeugen, denen die etwa sechsköpfige Gruppe, von der eine Person eine weiße Jacke trug, aufgefallen ist, mögen sich bitte bei der Polizeiautobahnstation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 melden.

2. Mutmaßliche Autposer kontrolliert - Hanau

(mm) Beamte der Polizeistationen Hanau II und Großauheim haben am Mittwoch, kurz vor 20 Uhr, nach einem Hinweis, dass auf dem Parkplatz am "Kinzigbogen" offensichtlich bei lauter Musik und mit quietschenden Reifen wieder Autorennen stattfinden würden, die Örtlichkeit angefahren und zirka 15 Fahrzeuge und gut 20 Personen kontrolliert. Die Kontrollierten hatten sich auf dem Parkplatz getroffen, um augenscheinlich ihre liebgewonnenen "Karossen" untereinander zu präsentieren. Ein illegales Autorennen wurde nicht festgestellt.

3. Frau vor Einkaufsmarkt ins Gesicht geschlagen - Zeugensuche - Maintal/Dörnigheim

(as) Eine 79-jährige Seniorin wurde am Mittwochvormittag, gegen 11.15 Uhr, von einem etwa 20 Jahre alten Mann ins Gesicht geschlagen. Der etwa 1,70 Meter große Täter hatte die Frau vor dem Einkaufsmarkt in der Baubachstraße 18 angesprochen und gefragt, ob sie zwei Euro für ihn hätte. Als die Rentnerin dies verneinte, schlug der mit einem auffälligen Pullover mit Längsstreifen bekleidete junge Mann ihr unvermittelt mit der flachen Hand auf die rechte Wange und flüchtete danach in unbekannte Richtung. Er soll eine durchschnittliche Figur gehabt und mit leichtem Akzent gesprochen haben. Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Maintal unter der Rufnummer 06181 4302-0.

4. Wer touchierte den Audi auf dem Einkaufsparkplatz? - Maintal

(as) Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Mittwochnachmittag ereignet hat. Ein 22-jähriger Mann parkte seinen schwarzen Audi A4 während seines Einkaufs zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Schillerstraße 7. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die Fahrertür des Audi und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von circa 400 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Zusammenstoß, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizeistation Maintal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

Offenbach, 04.03.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell