Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alkoholfahrt endet in Hausmauer- Parkende Fahrzeuge beschädigt

Herford (ots)

(sls) In Herford kam es in der Nacht zu Dienstag (13.4.) zu einem Verkehrsunfall auf der Goebenstraße in Herford, bei dem mehrere geparkte Fahrzeuge und auch eine Hauswand beschädigt wurden. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein bis dahin unbekannter Fahrzeugführer mit einem roten BMW die Goebenstraße stadtauswärts. Ausgangs einer Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte er zunächst gegen eine Hauswand und schleuderte dann weiter gegen einen rechtsseitig geparkten silbernen Opel Astra und dann noch gegen einen roten Opel Corsa. Der Fahrzeugführer flüchtete anschließend von der Unfallstelle in Richtung Innenstadt. Mit Unterstützung des Polizeihubschraubers und Wärmebildkamera konnte der flüchtige Fahrzeugführer im Bereich einer Tankstelle an der Goebenstraße zwischen zwei Blumenkübeln liegend aufgefunden werden. Bei der Flüchtigen handelte es sich um einen 31-jährigen Herforder der sich bei dem Unfall schwer verletzte. Bei dem Herforder wurde in der Atemluft deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alco-Test verlief positiv. Zudem besteht der Verdacht, dass der 31-Jährige das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und auch ohne erforderliche Fahrerlaubnis steuerte. Durch den Unfall wurden der BMW, der Opel Astra und auch der Opel Corsa erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Neben der Hauswand wurde durch den Zusammenstoß auch noch ein Zaun beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat alle weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell