Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diesel aus LKW abgezapft- Tankdeckel aufgebrochen

Vlotho (ots)

(sls) Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende (13.4.) an einem geparkten LKW an der Gerhard-Lücking-Straße in Vlotho den Tankdeckel auf und entwendeten daraus, nach bisherigen Ermittlungen, ca. 150 Liter an Dieselkraftstoff. Der LKW DAF im Vechteraner Kennzeichen wurde durch den Nutzer am Samstagabend gegen 18.30 Uhr noch unversehrt abgestellt. Am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr stellte er dann fest, dass die Schließvorrichtung des Tankdeckels und ein kleines Vorhängeschloss aufgebrochen wurden und die Täter aus dem Tank den Dieselkraftstoff abpumpten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen, die an dem Wochenende etwas Verdächtiges im Bereich des Tatortes beobachten konnten oder auch direkt Angaben zu dem Diebstahl machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell