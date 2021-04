Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung am Sportplatz - Unbekannte überfluten Vereinsheim

Hiddenhausen (ots)

(jd) Die Besetzung eines Streifenwagens wurde am Samstag (10.04.) zu einem Sportplatz in Schweicheln -Bermbeck gerufen. Dort trafen die Beamten gegen Mittag auf einen 67-jährigen im Vorstands des dort ansässigen Vereins aktiven Zeugen, der Einbruchspuren am dortigen Vereinsheim festgestellt hatte: Unbekannte haben offensichtlich zwei Fenster oberhalb eines Vordachs eingeschlagen und sind so ins Innere des Gebäudes gelangt. Der 67-Jährige stellte fest, dass das gesamte Vereinsinnere mit Wasser überflutet war und schaltete umgehend die Wasserzufuhr ab, um weitere Beschädigungen zu verhindern. Die mögliche Tatzeit erstreckt sich von Dienstag bis Samstag. Daher bittet die Polizei mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich des Sportplatzes am Hellweg verdächtige Personen beobachtet haben oder Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter 05221/8880 zu melden. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt.

