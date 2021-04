Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Verkehr- Verzehr bereits auf Tankstellengelände

Kirchlengern (ots)

(sls) Am Mittwochmorgen (7.4.) konnte eine aufmerksame Zeugin beobachten, dass der Fahrer eines Nissan Quashqai sich in einer Tankstelle an der Lübbecker Straße zunächst eine Flasche mit alkoholischen Inhalt gekauft hatte. Anschließend verließ die männliche Person gegen 10.00 Uhr die Tankstelle und trank noch auf dem dazugehörenden Gelände die vorher gekaufte Flasche leer. Einen weiteren gefüllten "Flachmann" leerte der Mann ebenfalls noch danach. Der Fahrer stieg anschließend in sein Fahrzeug und verließ das Gelände. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichen und der Personenbeschreibung konnte das Fahrzeug kurze Zeit später im Innenstadtbereich durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen werden. Beim 79-jährigen Fahrer konnte erheblicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test des Kirchlengeraners verlief deutlich positiv. Ihm wurden auf der Polizeiwache Bünde zwei Blutproben entnommen. Den Führerschein musste der 79-Jährige vorläufig abgeben und das Fahren von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde untersagt.

