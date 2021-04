Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall auf Bünder Straße - Zwei Personen verletzt

Spenge (ots)

(jd) Am Dienstag (6.4.) ereignete sich gegen 15.55 Uhr in Hücker-Aschen ein Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 22-jähriger Mann aus Bünde fuhr mit seinem Renault Kleinlaster auf der Bünder Straße in Richtung Bünde. Vor ihm fuhr zeitlich eine Bünderin mit ihrem Audi A1. Die 27-Jährige beabsichtigte auf Höhe der Straße Groß-Aschen nach links abzubiegen. Dafür setzte sie ihren Blinker und bremste ihr Auto ab. Der dahinterfahrende 22-Jährige leitete zwar einen Abbremsvorgang ein, jedoch kam sein Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn nicht rechtzeitig zum Stehen und die beiden Fahrzeuge kollidierten. Die beiden unfallbeteiligten Fahrer verletzten sich durch den Aufprall leicht. Die Bünderin wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Renault-Fahrer wollte selbstständig ein Krankenhaus aufsuchen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

