Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Autospiegel abgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Unbekannte haben in der Herforder Innenstadt die Seitenspiegel von zwei Autos beschädigt. Ein 36-jähriger Anwohner der Straße Unter den Linden bemerkte Mittwoch (7.4.) gegen 9.30 Uhr, dass der linke Spiegel seines Volkswagens aus der Halterung gebrochen war. Zudem befanden sich Kratzer auf der linken Fahrzeugseite. Ein in unmittelbarer Nähe parkender Nissan, der einem 55-jährigen Anwohner gehört, wies die gleichen Beschädigungen am Außenspiegel aus. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten an beiden Spiegeln Erdanhaftungen fest, sodass die Vermutung nahe liegt, dass der oder die unbekannten Täter die Spiegel mit einem gezielten Tritt abgebrochen haben. Zeugen, die Angaben zu den bisher unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 bei der Polizei Herford zu melden.

