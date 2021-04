Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Diebstahl - Unbekannte dringen in Lagerhalle ein

Spenge (ots)

(jd) Am Ostermontag (5.4.) wollte ein 53-jähriger Engeraner gegen 18.00 Uhr seine Lagerhalle auf einem Firmengelände im Industriezentrum betreten. An der Halle angekommen fiel ihm sofort auf, dass der Zylinder des Schlosses, offenbar aufgebohrt wurde. Als der 53-Jährige die Halle betrat, stellte er fest, dass sich diverse Geräte nicht mehr an ihrem Ursprungsort befanden. Der oder die unbekannten Täter hatten unter anderem einen Aufsitzrasenmäher, einen Hubwagen, mehrere hochwertige Fahrräder und einen Anhänger offensichtlich so platziert, dass sie bereit zum Abtransport waren. Mutmaßlich sind sie dann gestört worden, sodass sie das Diebesgut nicht mitnehmen konnten und es beim versuchten Diebstahl blieb. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, die zwischen Donnerstag (1.4.) und Montag Abend verdächtige Personen gesehen haben oder weitere Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

