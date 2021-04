Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigungen in Bünde - Unbekannte gehen zwei Objekte an

Bünde (ots)

(jd) Am Samstag (3.4.) verständigte der Geschäftsführer eines Sportvereins, um etwa 20.15 Uhr die Polizei, da er auf dem Sportplatz an der Straße "An der Waldstraße" mehrere Sachbeschädigungen feststellte. Unter anderem waren die Außenleuchte an einem Technikraum und eine Kabelanlage beschädigt. Zudem rissen der oder unbekannten Täter eine Verteilerdose aus der Verankerung. Letztmalig hatte der 53-Jährige Bünder das Gelände am Mittwoch vor Ostern inspiziert. Zu einem zweiten Einsatz in der gleichen Straße kam es am Ostersonntag (4.4.): Bei einem Kontrollgang bemerkten die Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma gegen 17.40 Uhr, Beschädigungen an einer Turnhalle. Die Turnhalle, die sich im hinteren Bereich einer Grundschule an der Straße "An der Waldstraße" befindet, verfügt auf südöstlichen Seite über eine Glaswand. Dort gingen Unbekannte augenscheinlich insgesamt fünf Butzenglasscheiben an. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass bei vier dieser Fenster die vorderen Scheiben beschädigt waren, die hintere Scheibe der Gewalteinwirkung jedoch standhielt. Bei der fünften Scheibe schafften es der oder die unbekannten Täter auch die zweite Scheibe zu beschädigen - dazu nutzen sie einen Pflasterstein, den die Beamten im inneren der Turnhalle auffanden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich Bünde-Bustedt am Osterwochenende etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell