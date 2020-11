Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl

PirmasensPirmasens (ots)

Am Samstag, den 07.11.2020, gegen 11:30 Uhr, ließ eine 36-jährige Frau aus Pirmasens ihre Handtasche vor ihrem Anwesen in der Schillerstraße über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt stehen. Als sie diese wieder an sich nehmen wollte bemerkte sie, dass ein bislang unbekannter Täter diese an sich genommen hatte. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. |pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell