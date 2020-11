Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gemeinsamer Nachtrag der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und der Polizei Pirmasens zu dem Wohnhausbrand in Pirmasens vom 06.11.2020

PirmasensPirmasens (ots)

Am heutigen Nachmittag verstarb die 7-jährige Tochter der Familie an den Folgen ihrer schweren Verletzungen in der Uniklinik Homburg. | pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell