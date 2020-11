Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von drei Baustellenleuchten

PirmasensPirmasens (ots)

Am Freitag, den 06.11.2020, in dem Zeitraum von 23:00 Uhr bis 00:00 Uhr ereignete sich in der Waisenhausstraße, Pirmasens der Diebstahl von drei Baustellenleuchten. Ein 12-jähriges Kind entwendete an einer dortigen Baustelle die Leuchten und nahm sie mit nach Hause. Als ihr 42-jähriger Vater den Diebstahl bemerkte verständigte er umgehend die Polizei. Vor Ort leugnete das Kind jedoch den Diebstahl, räumte diesen jedoch letztlich ein. Vor Eintreffen der Polizei versteckte sie die Baustellenleuchten mit Hilfe ihrer 42-jährigen Mutter in einer Mülltonne. Die Baustellenleuchten wurden letztlich wieder an die Baustelle zurückgebracht. | pips

